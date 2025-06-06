РБК: FESCO намерена купить национализированный Калининградский порт

Группа FESCO (принадлежит «Росатому») ведет переговоры о выкупе АО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП) у Росимущества. Об этом сообщили РБК два источника. Покупателем объекта станет дочерняя компания FESCO «М-Порт». По словам одного из собеседников издания, сумма сделки оценивается в 2,7–2,8 млрд руб.

FESCO и Росимущество ситуацию никак не комментировали. В «Росатоме» при этом заявили о намерении развивать логистический бизнес на Северном морском пути. Кроме того, корпорация строит на площадке под Балтийской АЭС в Немане завод литийионных батарей мощностью 50 тыс. батарей для электромобилей в год.

У FESCO в регионе уже есть терминалы. В начале июня группа приобрела компанию АО «Сити Групп». Последняя является арендатором терминала «Калининградский морской рыбный порт» (КМРП), расположенного рядом с КМТП.

До 2023 года КМТП контролировали несколько юридических и физических лиц, в числе которых были депутат Госдумы от Калининграда Андрей Колесник и бенефициар «Совфрахта» Дмитрий Пурим. В марте 2023-го Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций КМТП. В итоге бумаги изъяли в пользу государства. В июле 2023-го были изъяты еще 51,75% акций КМТП.

По данным на 2024 год, объем грузооборота калининградского порта составлял 1718,9 тыс. т.