Воссозданную с помощью ИИ футуристическую оперу представили в Нижнем Новгороде

Реконструкцию первой и единственной футуристической оперы «Победа над Солнцем» представили в нижегородском Пакгаузе 5 июня. Произведение было написано композитором Михаилом Матюшиным и поэтом Алексеем Крученых в 1913 году. Со временем некоторые части оперы были утеряны. Для новой постановки их восстановили с помощью нейросетей Сбера: SymFormer воссоздал недостающие музыкальные фрагменты на основе сохранившихся, а Kandinsky анимировал эскизы кубистических костюмов и декораций, выполненные художником-авангардистом Казимиром Малевичем. Прообраз его «Черного квадрата» появился именно в «Победе над Солнцем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Реконструкция оперы «Победа над Солнцем». Слева направо: пианист Николай Гольцев, солисты Нижегородского театра оперы и балета Сергей Теленков и Дмитрий Белянский, чтец Лев Харламов и мужской вокальный ансамбль Фото: пресс-служба Сбера Сцена подсвечивалась синим, когда музыканты исполняли отрывки, восстановленные нейросетью Фото: пресс-служба Сбера Следующая фотография 1 / 2 Реконструкция оперы «Победа над Солнцем». Слева направо: пианист Николай Гольцев, солисты Нижегородского театра оперы и балета Сергей Теленков и Дмитрий Белянский, чтец Лев Харламов и мужской вокальный ансамбль Фото: пресс-служба Сбера Сцена подсвечивалась синим, когда музыканты исполняли отрывки, восстановленные нейросетью Фото: пресс-служба Сбера

Проект реконструкции оперы подготовлен совместно с Арсеналом — Волго-Вятским филиалом Пушкинского музея. Куратором выступила музыковед Ксения Ануфриева, она уже более 10 лет исследует творчество Михаила Матюшина, который родился в Нижнем Новгороде.

По сюжету оперы путешественник во времени сначала попадает в прошлое, а потом в 35-й век, где земляне изменили законы времени и пространства, погасили Солнце и остановили планету. Для футуристов это не катастрофа, а признак могущества людей будущего, подчеркнула Ксения Ануфриева.

При написании либретто Алексей Крученых использовал «заумный язык», в котором слова сочетаются между собой непредсказуемым образом, а иногда от них остаются только слоги и отдельные звуки. «Так поэт-футурист стремится пересобрать язык заново, сделать новую форму из деталей старого конструктора»,— отметила куратор.

5 июня зрителям представили концертную версию реконструкции — без костюмов и декораций. Оперу исполнили солисты Нижегородского театра оперы и балета Сергей Теленков и Дмитрий Белянский, пианист Николай Гольцев, мужской вокальный ансамбль под управлением Джамили Вагаповой и чтец Лев Харламов. Во втором отделении прозвучала камерно-вокальная музыка Михаила Матюшина и его современников.

Елена Ковалева