Бросок с места

По данным «Ъ-Прикамье», власти Пермского края расторгли соглашение с инвестором строительства «Центра баскетбола» в Перми. ООО «НПО „Аэросфера“» в 2022 году подписало с региональным минспортом соглашение о возведении объекта с помощью ГЧП. Спорткомплекс должны были возвести к началу 2025 года на участке по ул. Клименко, предоставленном властями в аренду. Стороны расторжение соглашения не комментируют, но информированный собеседник отмечает, что причиной этого стало значительное увеличение бюджета проекта с изначальных 150 млн руб. Эксперт называет удорожание любых долгосрочных проектов самым главным риском для инвестора и поясняет, что спрогнозировать конечную стоимость строительства объекта на старте проекта бывает сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Научно-производственное объединение «Аэросфера» не будет строить спорт­комплекс «Центр баскетбола» на Разгуляе в Перми. В 2022 году минспорт Пермского края и ООО «НПО „Аэро­сфера“» заключили соглашение о государственно-частном партнерстве для строительства «Цент­ра баскетбола». По данным источника «Ъ-Прикамье» в спортивных кругах, соглашение о ГЧП по строительству и эксплуатации объекта спорта «Центр баскетбола» с НПО «Аэросфера» расторгнуто. В реестре проектов, реализуемых с помощью инструмента «приоритетного инвестпроекта», инициатива НПО «Аэросфера» также не значится. Источник в краевом правительстве подтвердил эту информацию.

По данным информированного источника, формально НПО «Аэросфера» не представило в установленный срок документы по проекту спорткомплекса, поэтому соглашение с организацией расторгли. На самом деле инвестор отказался от проекта, потому что заходил в него, планируя вложить 150 млн руб., а теперь возведение центра обходится на порядок больше, добавил собеседник.

В краевом минспорте к моменту выхода публикации расторжение соглашения не прокомментировали. Связаться с директором НПО «Аэросфера» Сергеем Бутаковым не удалось, он не ответил на телефонные звонки.

По сведениям Kartoteka.ru, ООО «НПО „Аэросфера“», созданное в 2008 году, принадлежит Анне Левиной (51%) и Сергею Бутакову (49%), возглавляющему компанию. По данным сайта НПО, организация разрабатывает технологии и схемы проветривания, выполняет работы по разработке рудничного вентиляционного оборудования.

Впервые о проекте НПО «Аэросфера» по строительству «Центра баскетбола» стало известно еще в 2021 году. Тогда предложение компании находилось на рассмотрении краевых властей. Соглашение о строительстве многофункционального комплекса «Центр баскетбола» с помощью ГЧП регио­нальный минспорт и НПО «Аэросфера» подписали летом 2022 года. Согласно документу, частному партнеру предоставили участок в аренду на ул. Клименко, 28. Краевые власти обязались обеспечить компании выплату разовой субсидии на подключение к коммунальным сетям в размере не более 34,4 млн руб., а также ежегодные субсидии на коммунальные платежи предельным размером около 2,5 млн руб. в год. Инвестор должен был разработать проектно-сметную документацию и построить объект. В комплекс НПО

«Аэросфера» собиралось вложить более 150 млн руб. Изначально сдать объект должны были до 1 января 2024 года, но потом его ввод перенесли на период «не позднее 1 января 2025 года».

Игровые площадки спорт­комплекса должны были соответствовать требованиям действующих официальных правил баскетбола

ФИБА, их оборудование планировалось в соответствии с требованиями регламентов официальных соревнований. В большом зале комплекса намечалась установка трибун на 500 мест, остальные должны были вмещать не менее 50 человек каждый. В феврале 2024 года проект по строительству «Центра баскетбола» по ул. Клименко получил положительное заключение экс­пертизы, а в марте стало известно об удорожании объекта до 750 млн руб. Как сообщалось на сайте краевого минспорта, строительство претендовало на получение средств из федерального бюджета в рамках проекта «Бизнес-спринт», поддерживающего частное строительство спортинфраструктуры.

Инвестор спорткомплексов на Парковом, по ул. Подлесной, 41 и 39а, Александр Втюрин назвал удорожание любых долгосрочных проектов самым главным риском для инвестора. «Сложности с прогнозной оценкой стоимости реализации проекта всегда были. В большинстве случаев все затраты по проектам ГЧП, МЧП или приоритетным инвестиционным проектам несет инвестор, поэтому удорожание стройки — это проблема бизнеса. Другое дело, что в таких случаях некоторые вынуждены отказываться от проекта вообще, потому что бывает проще закрыть его, чем вкладывать большие деньги в нерентабельную инициативу»,— говорит господин Втюрин. По словам эксперта, на всех этапах реализации инвестпроектов наблюдается большой рост цен, но, чтобы понять причину такого значительного роста стоимости строительства «Центра баскетбола», надо детально анализировать ситуацию.

Евгения Ахмедова