Главные новости за 5 июня. Новороссийск

В Новороссийске подрядчик обвиняется в мошенничестве по контракту на госзакупках.

Спрос на бронирования в Анапе на День России вырос на 81%.

Морской сервис ГК «Дело» из России на Кубу субсидирует Минпромторг.

Поезда в Анапу из-за повреждения железной дороги под Воронежем идут с задержкой.

Винодельня «Мысхако» не может зарегистрировать бренд для безалкогольных напитков.

Восемь детей из Екатеринбурга отравились в поезде по дороге на отдых в Анапу.

В морпорту Новороссийска проверили более 11 тыс. т фруктов.

В Анапе планируют создать сеть велодорожек протяженностью 67 км.