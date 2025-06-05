Главные новости за 5 июня. Новороссийск
В Новороссийске подрядчик обвиняется в мошенничестве по контракту на госзакупках.
Спрос на бронирования в Анапе на День России вырос на 81%.
Морской сервис ГК «Дело» из России на Кубу субсидирует Минпромторг.
Поезда в Анапу из-за повреждения железной дороги под Воронежем идут с задержкой.
Винодельня «Мысхако» не может зарегистрировать бренд для безалкогольных напитков.
Восемь детей из Екатеринбурга отравились в поезде по дороге на отдых в Анапу.
В морпорту Новороссийска проверили более 11 тыс. т фруктов.
В Анапе планируют создать сеть велодорожек протяженностью 67 км.