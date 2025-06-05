В морпорту Новороссийска проверили более 11 тысяч тонн фруктов

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проверили более 11 тыс. т фруктов, привезенных из Египта (8,5 тыс. т и Турции (2,9 тыс. т) в морпорт Новороссийска. В период с 26 мая по 1 июня проконтролировали 563 партии цитрусов, винограда, черешни, клубники, персиков и других фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

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Сотрудники Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели лабораторные исследования, по результатам которых более 11 тыс. т фруктов разрешены к ввозу на территорию России. В 256 т продукции выявили карантинные объекты – средиземноморская плодовая муха и западный цветочный трипс. Данные партии обеззаразили.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в порту Новороссийска за неделю в период с 23 по 29 марта выявили 79 карантинных вредителей.