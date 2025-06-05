Винодельня «Мысхако» не может зарегистрировать бренд для безалкогольных напитков

Винодельня «Мысхако» оспаривает отказ Роспатента зарегистрировать одноименный товарный знак для производства безалкогольных напитков и минеральной воды в Суде по интеллектуальным правам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным Роспатента, отказ обусловлен тем, что словесный элемент «Мысхако» в составе бренда является географическим названием и воспринимается, как место добычи природной воды. Обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения продукции, так как винодельня не представила доказательств наличия у нее такого производства.

В иске ООО «Мысхако» к Роспатенту заявитель просит признать недействительным решение ведомства об отказе в регистрации товарного знака. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

По словам патентного поверенного, управляющего партнера компании «Зуйков и партнеры» Сергея Зуйкова, отказ в регистрации географических названий — распространенная практика. Юристы считают, что вероятность отмены решения в суде крайне мала.

Подробнее — в материале «Роспатент проверил географию».