Морской сервис ГК «Дело» из России на Кубу субсидирует Минпромторг

Морской сервис для доставки грузов из России на Кубу мультимодального транспортного оператора Рускон (входит в Группу компаний «Дело») включен в программу субсидий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Группы компаний «Дело» Фото: Пресс-служба Группы компаний «Дело»

Программа субсидирования предполагает возмещение недополученных доходов от перевозок несырьевого неэнергетического экспорта. Перевозчики, которые предоставляют скидку на фрахт для грузоотправителей, могут рассчитывать на компенсацию части затрат.

Транспортный оператор предложит экспортерам сниженные на 25% ставки морского фрахта по маршруту Россия — Куба. Контейнеры следуют морем с терминала ГК «Дело» в Новороссийске в порт Мариэль на Кубе. Транзитное время составляет 40 суток.

«Субсидирование перевозок расширяет возможности для российского бизнеса в Латинской Америке. Меры поддержки позволяют сократить расходы на доставку российских товаров на этот рынок, давая тем самым возможность конкурировать с поставщиками других стран», – отметил первый вице-президент Рускон Андрей Чернышев.

Сервис из России на Кубу был запущен в июне 2024 года. Доставка осуществляется в контейнерах с пломбой грузоотправителя без перетарки в порту трансшипмента.

Алена Воробьева