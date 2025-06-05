Поезда в Анапу из-за повреждения железной дороги под Воронежем идут с задержкой

Пассажирские поезда, курсирующие между Югом России и остальной частью страны, задержаны из-за приостановки движения под Воронежем. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди задержанных 21 поездов шесть следуют в Анапу или в обратном направлении. График прибытия поездов изменится из-за задержки.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, опаздывающих на четыре часа и более, будут обеспечены питанием»,— говорится в сообщении.

В Воронежской области в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути между станциями Евдаково и Сагуны. Пострадавших нет.

Ранее поезд Минск — Анапа был направлен через Смоленск из-за обрушения моста под Брянском. В период ликвидации последствий ЧП в Брянской области поезд изменил свой маршрут через станции Смоленск и Красное.

Алена Воробьева