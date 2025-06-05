В Анапе планируют создать сеть велодорожек протяженностью 67 километров

В Анапе планируют создать сеть велодорожек, которая свяжет между собой центральную часть Анапы и Витязево, а также станицу Анапскую и село Сукко. Предполагаемая протяженность велосети — 67 км. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В администрации города рассчитывают за счет развития пешеходной и велодорожной инфраструктуры снизить нагрузку на транспортную логистику и уменьшить количество выбросов вредных веществ.

«Предусмотрено развитие велосипедного и пешеходного движения, которое является важным мероприятием по формированию общегородского туристского каркаса территории городского округа»,— заявили в мэрии.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе с 22 мая начали работать эвакуаторы. Особое внимание уделят нарушителям в центральной части города и на набережной.