Спрос на бронирования в Анапе на День России вырос на 81%

В Анапе на 12 июня зафиксировали рост спроса бронирований на 81%. Спрос на трехзвездочные отели со средней стоимостью в 9,6 тыс. руб. за номер вырос на 28%, а на отели 4-5 звезд со средней ценой в 20,6 тыс. руб. за номер — на 101%. Об этом сообщает РСТ (Российский союз туриндустрии).

По данным коммерческого директора туроператора «Алеан» Оксаны Булах, в топе популярных направлений на праздничные выходные — Сочи, Анапа, Геленджик, курорты Абхазии, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым. При этом спрос на туры в Анапу выше, чем в Геленджик.

По словам эксперта, Черное море в начале июня еще не прогрелось, туристы ориентируются гостиничный сервис, и здесь Анапа с хорошей инфраструктурой и скидками на лето до 55% пользуется повышенным спросом. Две ночи в отеле с пакетом «все включено» в Анапе в среднем обойдутся на праздники в 30 тыс. руб. на двоих.

Сервис для отелей Travelline также фиксирует рост спроса перед Днем России: Краснодарский край — на 100%, Ставропольский — на 90%, Тюменская область — на 76%, Калининградская — на 60%, Северная Осетия — на 52%.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что структура бронирований Юга России изменилась из-за ЧС в Анапе. Снижение спроса в Анапе воздействует и на другие курорты Черноморского побережья Краснодарского края.