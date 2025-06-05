В Новороссийске подрядчик обвиняется в мошенничестве по контракту на госзакупках

Предприниматель из Ейска создал фирму для выполнения работ по строительству газопровода в поселках Абрау-Дюрсо и Федотовка по госконтракту, завысив объем на 2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 39-летний обвиняемый, обладая информацией, что городское казенное учреждение планирует заключить муниципальные контракты на выполнение работ по строительству газопровода в поселках Абрау-Дюрсо и Федотовка, убедил знакомого предпринимателя принять участие в электронном аукционе. Обвиняемый также учредил общество с ограниченной ответственностью и выступил в качестве субподрядчика по муниципальным контрактам. В итоге работы на объектах были выполнены не полностью.

«При этом злоумышленник заверил основного заказчика в качественном исполнении условий контракта и убедил составить акты о приемке выполненных работ. Завысив объемы фактически выполненных работ на двух объектах на сумму, превышающую 2 млн руб., обвиняемый распорядился полученными денежными средствами по собственному усмотрению»,— рассказали в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», передано в суд. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Алена Воробьева