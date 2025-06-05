Восемь детей из Екатеринбурга отравились в поезде по дороге на отдых в Анапу

Восемь детей из Свердловской области были сняты с поезда по дороге в Анапу и госпитализированы в стационар в Воронежской области. Их самочувствие не вызывает опасений, сообщили в Telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Педиатры 9 городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы»,— говорится в сообщении.

Предположительно, причиной отравления стала еда, которую дети взяли с собой из дома. У остальных школьников признаков инфекции не обнаружено.

Утоняется, что после оказания медицинской помощи у госпитализированных в Воронежской области школьников признаки заболевания отсутствуют. Остальные дети в поезде продолжают поездку в Анапу.

После прибытия в город-курорт дети из этого вагона на несколько дней будут размещены в изоляторе лагеря «Жемчужина» в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Дети из других вагонов приступят к отдыху без изоляции.

Алена Воробьева