Reddit вступился за контент

Платформа Reddit подала в суд на одного из главных конкурентов OpenAI. Площадка утверждает, что компания Anthropic незаконно использовала ее контент для обучения нейросети Claude. Речь о сотне тысяч запросов к ресурсу с июля прошлого года, при том что Anthropic публично заявляла, что заблокировала автоматическое сканирование Reddit. Сама блог-платформа продает контент разработчикам искусственного интеллекта. Bloomberg оценивал одну из подобных сделок в $60 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пользователи Reddit тем временем обсуждают тяжбу с Anthropic и задаются вопросом, почему площадка вообще зарабатывает на их контенте. Дело действительно неоднозначное, признает партнер юридической фирмы Comply Максим Али: «Когда мы регистрируемся на сервисе, мы принимаем пользовательское соглашение. И в нем регулируется вопрос о том, кому принадлежит контент, который мы создаем на платформе. Часто право на него остается за пользователем, но бывают обратные случаи.

Там, на самом деле, достаточно много спорных юридических вопросов. Потому что, например, на Reddit зачастую размещают не художественные произведения, а просто обсуждения, дискуссии пользователей, какую-то полезную информацию. А информация сама по себе в чистом виде авторским правом не охраняется. Охраняется именно ее форма, конкретное изложение этой информации. Если мы выкладываем просто рецепт приготовления какого-нибудь блюда или советы, как настроить компьютер, изложив их другими словами, мы не нарушаем авторское право. И вообще, может быть, оно и не возникало, потому что изначально творческого зерна в этом контенте не было. Поэтому здесь еще большой вопрос, охраноспособен ли этот контент, скажем так.

Если бы Reddit находился в Европе, он мог бы, например, ссылаться на защиту содержимого массовых данных. Потому что в Евросоюзе и России есть специальный режим, который позволяет большие данные охранять как интеллектуальную собственность. Но в Соединенных Штатах нет такой охраны. Действительно, может быть много тонких юридических нюансов. Наверняка оппоненты за них будут цепляться. Я думаю, можно ожидать заключения мирового соглашения, чтобы избежать неопределенности, чтобы проще и безопаснее урегулировать спор. В таких случаях стороны все-таки договариваются и заключают соглашение, которое к тому же еще остается конфиденциальным».

Партнер компании Digital & Analogue Partners Юрий Брисов считает, что с развитием искусственного интеллекта сам подход к авторскому праву будет меняться: «Каждый новый прорыв в технологии ставит вопрос о праве автора. Сто лет назад такой вопрос возник с появлением фототехнологий. Фотограф-художник, который создал произведение, имеет ли он вообще авторское право на это произведение, или фотоаппарат все сделал сам? Сейчас для нас ответ на этот вопрос кажется очевидным, и теперь уже фотографы подают в суд за то, что их произведения подвергаются нападкам очередной революции появления AI. Авторское право изначально подразумевает наличие человека, автора.

Первая волна исков, связанных с правообладанием ИИ, говорит о том, что права у искусственного интеллекта никакого быть не может, потому что он не человек. Пока на этом суды поставили точку.

Но этим, очевидно, вопрос не решился. А если ИИ нарушил чужое авторское право? А если искусственный интеллект обучился, копировал, но творчески переработал? А может ли творчески переработать искусственный интеллект? Суды сейчас будут выносить какие-то решения, но эти решения точно будут меняться, пересматриваться. И чем больше развивается ИИ, тем более качественно он выполняет те же действия, что и человек, тем более неочевидными будут решения суда, которые сейчас выносят в пользу человека».

Одно из самых громких подобных дел — спор между The New York Times и OpenAI. Газета обвиняет компанию в нелегальном использовании сотен тысяч своих статей. При этом с Reddit у OpenAI разногласий нет: сооснователь стартапа владеет акциями блог-платформы примерно на $1 млн.

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Илья Сизов