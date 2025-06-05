Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый в 2022–2023 годах легализовал 877,9 млн руб., похищенных совместно с экс-владельцем Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станиславом Неверовым. Эти бюджетные средства предназначались для строительства в рамках концессионных соглашений школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите.

Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, говорится в деле, Роман Кимельфельд перечислил их по мнимым договорам на счета подконтрольных организаций под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок, тем самым ввел их в легальный хозяйственный оборот.

Действия злоумышленников привели к срыву сроков строительства объектов, возведение которых велось в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Экология». В настоящее время ни один из объектов в эксплуатацию не введен, завершение строительства находится на особом контроле в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Александр Александров