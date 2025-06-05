Несколько поездов на сочинском направлении задерживаются из-за повреждения пути

В Сочи и других курортных направлениях задерживаются более 20 пассажирских поездов. Причина — повреждение железнодорожного пути в Воронежской области. Пассажирам предоставляют помощь и питание, сообщает пресс-служба Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В связи с выявленным повреждением пути на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области движение поездов, следующих в Сочи и из Сочи, оказалось временно нарушено. В числе задержанных поездов — №360 Калининград — Адлер, №304 Москва — Сухум, №460 Тамбов — Адлер, №44 Москва — Имеретинский курорт и ряд других рейсов, следующих на черноморские курорты и обратно.

По информации перевозчика, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам и содействие в организации питания для тех, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа. Получить актуальную информацию о движении поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» — 8-800-775-00-00.

Мария Удовик