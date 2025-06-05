Песков: Путин присоединится к переговорам США и Ирана по мере необходимости

Президент России Владимир Путин готов подключиться к переговорам США и Ирана по иранской ядерной программе, когда возникнет необходимость. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«По мере необходимости. Это же процесс, который происходит в эти дни. Продолжается наш диалог и с Тегераном, и с Вашингтоном по различным каналам. Поэтому по мере необходимости президент, российская сторона сможет подключиться»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 4 июня обсудили сделку по ядерной программе Ирана. По словам американского президента, Владимир Путин допустил участие в переговорах. Президент США в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что Иран не может иметь ядерного оружия. По его словам, российский лидер с ним согласился.

Лусине Баласян