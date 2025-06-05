На Ставрополье за участие в экстремистской организации задержаны подростки
Сотрудники полиции в ходе совместной операции с региональным УФСБ и Росгвардией задержали восьмерых несовершеннолетних жителей края. СКР возбудил в отношении подростков уголовное дело. 16-летнему создателю группы вменяется в вину организация экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), остальным — участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).
По данным силовиков, подростки входили в экстремистскую группу и готовили акции против мигрантов, приехавших на Ставрополье. Группа была создана в мессенджере 16-летним ставропольчанином как самостоятельная организация со своей символикой и атрибутикой. С ноября 2024 по март 2025 года молодые люди рисовали граффити с нацистской и своей собственной символикой на заборах и зданиях «в общедоступных местах». Участники группы, по данным полиции, также планировали акции в отношении «неместных» жителей, «направленные на возбуждение вражды и ненависти к группам лиц, выделенным по национальному признаку».
Семь фигурантов уголовного дела по ходатайству следствия заключены судом под стражу. Самый младший участник группы, которому исполнилось лишь 15 лет, помещен под домашний арест.