На Ставрополье за участие в экстремистской организации задержаны подростки

Сотрудники полиции в ходе совместной операции с региональным УФСБ и Росгвардией задержали восьмерых несовершеннолетних жителей края. СКР возбудил в отношении подростков уголовное дело. 16-летнему создателю группы вменяется в вину организация экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), остальным — участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

По данным силовиков, подростки входили в экстремистскую группу и готовили акции против мигрантов, приехавших на Ставрополье. Группа была создана в мессенджере 16-летним ставропольчанином как самостоятельная организация со своей символикой и атрибутикой. С ноября 2024 по март 2025 года молодые люди рисовали граффити с нацистской и своей собственной символикой на заборах и зданиях «в общедоступных местах». Участники группы, по данным полиции, также планировали акции в отношении «неместных» жителей, «направленные на возбуждение вражды и ненависти к группам лиц, выделенным по национальному признаку».

Семь фигурантов уголовного дела по ходатайству следствия заключены судом под стражу. Самый младший участник группы, которому исполнилось лишь 15 лет, помещен под домашний арест.

Александра Ларинцева, Пятигорск