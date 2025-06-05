Fix Price обменяет ГДР казахстанского холдинга на акции российского ПАО

Совет директоров Fix Price (MOEX: FIXP) Group принял решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Московской биржи и СПБ Биржи. Инвесторы смогут обменять ГДР казахстанского холдинга Fix Price Group Plc на обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс».

«Обмен предоставляет держателям ГДР FPG возможность стать акционерами ПАО "Фикс Прайс" — основного операционного актива группы, контролирующего ее российский бизнес, и получить ликвидный инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ГДР FPG, в том числе ограничения, связанные с возможностью получения дивидендов и участия в общих собраниях акционеров»,— говорится в сообщении Fix Price.

Сбор заявок на обмен начнется сегодня и продлится до 4 июля. Владельцы расписок, которые не примут в нем участия, сохранят право собственности на них, но не будут иметь доступа к организованным торгам на биржах.

Виктория Колганова