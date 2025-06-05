Кубань вошла в топ регионов РФ по интересу к покупке жилья в Турции

Краснодарский край вошел в число регионов с наибольшей заинтересованностью в приобретении жилья в Турции, уступив по числу запросов только Москве и Санкт-Петербургу. По данным агентства недвижимости CMP GROUP ГЖА.рф, весной 2025 года доля южного региона составила порядка 11% от общего интереса россиян к зарубежной недвижимости, что позволило ему опередить Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самару и Нижний Новгород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты объясняют этот тренд несколькими факторами: схожестью климатических условий, устойчивым спросом на курортную недвижимость, а также тем, что часть жителей региона реинвестирует средства от продажи объектов на юге России в покупку жилья у побережья Турции. Как отмечает генеральный директор агентства CMP GROUP Алексей Котлов, переезд в Турцию воспринимается южанами скорее как смена берега, нежели как смена страны, что способствует снижению психологического барьера при выборе недвижимости за рубежом.

Аналитики агентства указывают, что значительная часть покупателей рассматривает турецкие объекты не только как инвестиционные активы, но и как место для сезонного или постоянного проживания. Дополнительный интерес обеспечивается упрощенной процедурой покупки, ростом числа русскоязычных сервисов и широким выбором недвижимости в среднем ценовом сегменте.

По прогнозам аналитиков, в течение 2025 года активность со стороны южных регионов, в том числе Краснодарского края, сохранит положительную динамику, формируя значительную часть совокупного российского спроса на турецком рынке.

Вячеслав Рыжков