Мэрия Перми требует снести строение за автосалоном «Демидыч» в Камской долине

Администрация Ленинского района Перми обратилась в суд с исковым заявлением к руководителю автомобильной компании «Демидыч» Владиславу Никитину. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, мэрия требует признать самовольной постройкой сооружение за автосалоном «Демидыча» на ул. Спешилова, 61. Одноэтажный объект расположен на земельном участке площадью 4 тыс. кв. м, где также находится салон автодилера. Истец хочет обязать Владислава Никитина снести спорное строение и взыскать с него в случае неисполнения решения суда по 15 тыс. руб. за каждый день просрочки. В случае отказа ответчика от сноса районная администрация хочет сама демонтировать постройку.

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По данным публичной кадастровой карты, строение, сноса которого требуют городские власти, имеет площадь 390 кв. м и введено в эксплуатацию в 2024 году. В онлайн-справочнике 2ГИС эта постройка не указана. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об автомойке. В салоне «Демидыч», возле которого расположен предмет судебного разбирательства, продают автомобили Haval, Chery и JAC.

Вместе с исковым заявлением администрация Ленинского района ходатайствовала о наложении обеспечительных мер в виде наложения запрета Росреестру производить госрегистрацию сделок в отношении строения на ул. Спешилова и участка под ним. Это ходатайство удовлетворено, отмечается в определении суда от 2 июня.

Связаться с Владиславом Никитиным не удалось, он не ответил на телефонные звонки «Ъ-Прикамье».

Как указано в Kartoteka.ru, ИП Владислав Никитин является директором и соучредителем ООО «Демидыч», созданного в 2009 году. Другим совладельцем ООО «Демидыч» является Олег Искандаров. Организация занимается розничной торговлей легковыми автомобилями.