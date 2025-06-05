Два завода в Челябинской области получат 495 млн рублей на развитие IT

Два предприятия из Челябинской области получат гранты на общую сумму 495 млн руб. от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), сообщили в пресс-службе фонда. Автомобильному заводу «Урал» в Миассе выделено 217 млн руб. на проект «Цифровое производство Урал», а компании «ДСТ-Урал» в Челябинске — 278 млн руб. на разработку программного комплекса для горнодобывающих предприятий.

Проект «Цифрового производства» автозавода «Урал» стартует в июне 2025 года. В сотрудничестве с ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт» специалисты доработают и внедрят комплекс, интегрирующий современные системы управления и автоматизации (PROF-IT MES, MES «Комплектующие» и QMS Prof) с текущими IT-решениями завода. Сначала разработку внедрят в сборочном корпусе, а затем тиражируют на другие производства завода.

Компания «ДСТ-Урал» разрабатывает систему «Индустриальный ассистент», которая будет цифровой копией предприятия, прокомментировали в пресс-службе предприятия. Эта система позволит руководителям следить за работой техники, контролировать добычу материалов и планировать обслуживание. Все документы будут формироваться автоматически. В компании отметили, что новая система полностью заменит импортные решения. Общая стоимость проекта превышает 550 млн руб.