Домовладельцы не сломили режим

Суд признал законным решение главы Нижнего Новгорода о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в отношении исторического дома 4а на улице Большая Покровская. По режиму ЧС областные власти хотят реквизировать особняк у его жителей и предпринимателей, открывших ресторан на первом этаже. Собственники помещений пытались оспорить экспертное заключение о том, что их дом физически изношен на 74%, может рухнуть и его необходимо демонтировать (причем снос ОКН запрещен по закону). Они уверены, что заключение

Заключение экспертов о состоянии дома жильцы считают ложным

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

об аварийности их дома ложное. Никаких мер по ограничению доступа людей внутрь чиновники не приняли, а незадолго до решения суда в «опасном для жизни и здоровья» месте пообедал губернатор с семьей. Истцы намерены оспаривать судебное решение. Власти сносить исторический дом не намерены: выселив собственников, они хотят отреставрировать его для каких-то других целей.

Нижегородский райсуд частично отказал в иске к органам власти от жителей квартир дома 4а на Большой Покровской и ООО «Металлист Казаково» (владелец первого этажа, где расположен ресторан «Самовар да утки»). Охраняемый государством трехэтажный флигель городской усадьбы промышленника Николая Курепина 1861 года постройки является одним из старейших исторических зданий на центральной улице и по статусу ОКН охраняется государством.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», минимущества Нижегородской области решило реквизировать этот особняк. По заказу министерства эксперты ООО «ПК “Интеграл”» из Магнитогорска сделали заключение о том, что физический износ конструкций дома составляет 74%, есть риски обрушения его конструкций и причинения вреда жизни и здоровью людей.

В экспертном заключении сказано, что аварийное здание подлежит сносу, хотя по федеральному закону о культурном наследии здание-ОКН нельзя уничтожать.

В апреле 2024 года глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на основании этих выводов ввел режим чрезвычайной ситуации в границах дома, а в июле минимущества разослало его собственникам уведомления о возмездном изъятии помещений в связи с угрожающей им ЧС.

Две квартиры из восьми были уступлены министерству за компенсацию.

Но большинство собственников исторического дома уверено, что экспертиза ложная, никакой чрезвычайной ситуации нет, а магнитогорские эксперты лично даже не обследовали дом — внутри их никто не видел.

Истцы попросили признать незаконными решения властей о режиме ЧС и реквизиции их недвижимости, предоставив суду альтернативную рецензию на экспертизу ПК «Интеграл». Осмотревший дом специалист ООО «Нижновэксперт» решил, что выводы магнитогорских экспертов об аварийном состоянии не соответствуют действительности и реальный износ составляет 39% — некоторые элементы нуждаются в ремонте, но сама постройка крепкая. Кроме того, в экспертизе «Интеграла» использовался техпаспорт соседнего двухэтажного здания, что ставит под сомнение ее достоверность, отмечено в рецензии.

Судья Ирина Шкинина решила, что в данном споре права городская администрация, которая действовала в рамках своих полномочий и соблюла все процедуры. Рецензию «Нижновэксперта» суд отклонил, указав, что она выполнена позже оспариваемого решения мэра и не учитывает риски ЧС вследствие воздействия на дом «гидрометеорологических явлений»: дождей и шквального ветра. Решение о введении режима ЧС было признано законным, а требования истцов об отмене решения о реквизиции имущества суд отдельно рассмотрит в июле.

Органы власти не собираются сносить исторический дом, как написано в заказанной ими экспертизе. Как ранее сообщили в минимущества, после изъятия помещений у собственников этот ОКН будут ремонтировать.

Однако для каких именно целей реквизируется особняк и что именно в нем хотят разместить власти, в областном министерстве не комментируют, дожидаясь завершения судебных споров.

Квартиранты и владельцы помещений ресторана не хотят съезжать из центра города и намерены обжаловать решение райсуда в апелляционной инстанции. Говоря об отсутствии реальной угрозы обрушения, истцы заметили, что с ноября 2023 года, когда была сделана экспертиза об аварийном состоянии дома, чиновники не приняли никаких мер для того, чтобы, например, закрыть ресторан или не допускать людей в локальную зону ЧС. Глава города в апреле 2024 года постановил огородить ее лентой для ограничения доступа внутрь дома. Однако с тех пор никаких лент или ограждений с предупреждениями вокруг особняка с рестораном не наблюдалось. Более того, за несколько дней до решения суда, подтвердившего наличие чрезвычайной ситуации, в ресторане «Самовар да утки» обедал губернатор Глеб Никитин с семьей.

По словам одного из совладельцев заведения, главе региона все понравилось, а вот у них от судебного решения осталось не очень приятное послевкусие.

Роман Кряжев