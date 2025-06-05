Структурная трансформация дошла до капвложений

Данные Росстата об инвестициях и финансовом результате работы российских предприятий за первый квартал 2025 года зафиксировали рост капвложений в РФ на 8,7% к тому же кварталу прошлого года. Это заметное ускорение в сравнении со второй половиной 2024 года (см. график), но в сравнении с его первым кварталом (14,8%) рост капвложений компаний замедлился почти вдвое. Высокая инвестактивность сохраняется в отдельных специфических отраслях и смещается в потребительские.

Наибольший годовой рост демонстрировали инвестиции в химпром (рост на 69,2%), выпуск одежды (44%), обрабатывающие производства (41,9%, в том числе в 3,1 раза выросли вложения в выпуск «прочих транспортных средств»; категория включает в т.ч. военную технику и беспилотники), металлургию (36,7%), деревообработку (34,7%), торговлю (28,1%), текстильные производства (21%), выпуск нефтепродуктов (18%). Сопоставимый с общей динамикой рост капвложений был зафиксирован в пищепроме (11%), выпуске компьютеров, электроники и оптики (9,6%), в добыче нефти и газа (8,7%), в обеспечении электроэнергией, газом и паром (10,7%) и в АПК (3,5%). Сокращались же вложения в добычу угля (на 0,6%), производство бумаги (на 9%) – и с высокой базы - в производство готовых металлических изделий (на 18,4%), транспортировку и хранение (на 20,4%), госуправление и военную безопасность (на 22,2%).

По целям капвложений традиционно лидировали инвестиции в стройку (совокупная доля жилых и промышленных зданий в общем результате увеличилась на 1,8 процентного пункта, п. п., до 49,4%), на 1,5 п. п., до 36,7%, при этом сопоставимо снизилась доля вложений в машины и оборудование.

В разрезе источников инвестиций немного (на 0,1 п. п., до 62%) увеличилась доля собственных средств компаний и существенно, несмотря на высокие ставки, выросла доля банковских кредитов: на 3,9 п. п., до 15,1%. Снижение доли бюджетных инвестиций в общем объеме при этом составило сопоставимые 3,2 п. п. (с 12,9% до 9,7%).

Отметим, что сальдированный финрезультат в первом квартале составил 6,897 трлн руб., или 104,2% к первому кварталу 2024 года, вдвое отстав от динамики инвестиций. Финансовые же вложения компаний в начале 2025 года существенно увеличились — до 189,5 трлн руб. (145 трлн руб. годом ранее), более половины этой суммы — на коротких банковских депозитах (97,9 трлн руб.). Впрочем, миф о том, что депозиты «отвлекают» средства от инвестиций, это не подтверждает: годом ранее объем коротких вкладов составлял 90 трлн руб., что с учетом инфляции демонстрирует практически нулевую динамику.

Олег Сапожков