Экспорт российской пшеницы сократится на 20% в текущем сезоне

По итогам сельхозгода (1 июля 2024 — 30 июня 2025) экспорт российской пшеницы снизится на 19,8%, до 41,7 млн тонн, прогнозирует Центр ценовых индексов. Основная причина — резкое падение поставок во второй половине сезона.

По данным «Совэкона», экспорт составит 40,9 млн тонн (–22% г/г), а «Русагротранс» ожидает 41,5 млн тонн (–25,2%). В январе—апреле отгрузки упали на 40%, в марте—апреле — на 60%, отмечает Дмитрий Краснов из «Рексофт консалтинг».

Среди факторов — низкие запасы в южных регионах, высокие железнодорожные тарифы, укрепление рубля и снижение мировых цен. Индекс НТБ на 4 июня — 15,9 тыс. руб./т (–12,7% с конца 2024).

Федеральная квота на экспорт (10,6 млн т с 15 февраля) выбрана лишь на 76,4%. Правительство увеличило лимит дополнительной квоты для компаний, но эксперты сомневаются в эффективности меры из-за отрицательной рентабельности.

В новом сезоне аналитики ожидают рост поставок до 42–45 млн тонн благодаря урожаю и спросу со стороны Ближнего Востока и Азии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пшеницу подкосил конец сезона».