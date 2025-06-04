В порту Темрюка открыли терминал по перегрузке нефтепродуктов

В порту Темрюк ввели в эксплуатацию акваторию морского терминала по перегрузке нефтепродуктов в рамках второго этапа строительства объекта. Углубление дна в акватории повысило безопасность судоходства и открыло доступ к причалам №1 и №2. Площадь выполненных работ превысила 39 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт» Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт»

Проект начался в составе Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Он предусматривает два этапа с общей мощностью 2,1 млн т в год. Инвестором выступает ООО «Темрюкмортранс». Дальнейшее развитие терминала планируется в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов».

Основная задача проекта — обеспечение экспорта нефтепродуктов в страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов, а также каботажных перевозок. Дополнительный прирост грузооборота ожидается на уровне 2,4 млн т в год.

Алина Зорина