В Москве 7–10 июня ожидается жара до +32°С

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о повышении температуры в столице к концу недели. По его словам, в период с 7 по 10 июня в Москве ожидается сильная жара — до +30–32°С.

«Сейчас выпускается предупреждение об опасном явлении»,— отметил господин Вильфанд на пресс-конференции. Он уточнил, что в течение нынешней недели и к началу следующей в Москве будет облачная погода с прояснениями, возможны небольшие осадки. Трансляция велась на сайте МИА «Россия сегодня».

Днем 7 июня температура достигнет +28–30°С, местами кратковременный дождь. 8 июня ожидается повышение температуры до +31°С, 9 и 10 июня — до +32°С. Начиная с воскресенья в Москве и Подмосковье из-за погоды повысится класс пожарной опасности. К следующей среде температура пойдет на спад, заверил Роман Вильфанд.