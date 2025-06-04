Защита Алана Марзаева в третий раз подала жалобу на продление ареста

Защита экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), подала апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда, в третий раз за время следствия продлившего арест бывшего чиновника. Жалоба подана сегодня, дата заседания в суде апелляционной инстанции пока не назначена, следует из карточки дела на сайте московских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Алан Марзаев с августа 2022 года был заместителем премьер-министра Башкирии. На этом посту он курировал вопросы ЖКХ, транспорта и строительства.

30 сентября 2024 года господина Марзаева задержали по подозрению в получении 37 млн руб. взятки от представителя дорожно-строительной компании за покровительство в распределении государственных подрядов. В тот же день ему было предъявлено обвинение, а 1 октября Басманный суд арестовал его до 30 ноября. Затем мера пресечения неоднократно продлевалась — 28 ноября, 26 февраля и 28 мая. Попытки защиты оспорить содержание под стражей оказались безуспешны.

Расследованием уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера занимается Главное следственное управление СКР.

Идэль Гумеров