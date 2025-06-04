В Ярославской области в праздничные дни изменится расписание автобусов

В Ярославской области на период с 12 по 15 июня изменится расписание на части маршрутов в связи с ожидаемым изменением пассажиропотока. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Пригородные маршруты в Ярославле и Ярославском округе 12, 13 и 14 июня будут работать по расписанию субботы, 15 июня — по расписанию воскресенья. Маршруты №156, 157 и 160 поедут по расписанию согласно дням недели, маршрут №129 — 11 июня по расписанию пятницы, 13 июня ходить не будет. Городские маршруты будут ездить по расписанию воскресенья 12, 13, 14 и 15 июня.

В Ростовском округе пригородные и городские маршруты 12, 13 и 15 июня преимущественно будут работать по расписанию воскресенья, 14 июня — по расписанию субботы. В Переславле городские маршруты будут работать по расписанию субботы 12, 13 и 14 июня, пригородные в основном по расписанию воскресенья.

В Угличском округе с 12 по 15 июня включительно автобусы будут ездить, как по воскресеньям. В Даниловском округе городские маршруты будут работать также, а пригородные — согласно дням недели.

Алла Чижова