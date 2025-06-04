Российские фармкомпании берут числом

За последние три года российская фармотрасль выросла как по числу игроков, так и по совокупной выручке. Такой вывод можно сделать из данных исследования сервиса «Контур.Фокус» — в выборку попали проекты, которые ведут свою деятельность под несколькими ОКВЭД, обозначающими фармацевтическую деятельность.

Напомним, в 2022 году ряд иностранных фармацевтических компаний покинули российский рынок, хотя санкции западных стран не предполагали запрета на ведение их бизнеса в стране. Это вызвало беспокойство правительства и пациентских организаций за ассортимент препаратов на российском рынке. Действительно, в 2022 году в фармацевтической отрасли закрыли свой бизнес 38 производителей — это наибольшее количество за последние три года. Тем не менее за это же время число зарегистрированных предприятий в этой отрасли в РФ выросло — почти на 1,5%, до 1,903 тыс. Наибольшее количество регистраций пришлось на 2023 год — отрасль пополнилась 47 новыми фармпроизводителями. В 2022 году открыли бизнес 42 новых участника, столько же в 2024-м. С января по май 2025 года прошли регистрацию еще 28 игроков.

Совокупная выручка российских фармкомпаний, работающих на российском рынке, ежегодно росла: если в 2022 году она составляла 660 млрд руб., в 2023 году — 694 млрд руб. (рост на 5,2%), то в 2024-м — уже 834 млрд руб. (рост на 20%). Значительная часть этого прироста, впрочем, обусловлена отраслевой инфляцией.

По данным DSM Group, общий объем рынка фармпродукции по итогам 2024 года составил 2,85 трлн руб.— то есть российские компании занимают на нем около четверти. То, что опасения из-за ухода некоторых иностранных производителей подтвердились лишь частично, также демонстрирует тот факт, что за три года их львиная доля на рынке сократилась только на 0,09% — притом что по численности они занимают на нем считаные проценты. В мае 2023 года их было 3,43%, или 60 участников из 1,747 тыс., в мае 2025 года — 3,34%, или 59 компаний из 1,765 тыс.

Самое большое количество производителей с иностранным участием, по данным на май 2025 года, работает в Брянской области. В мае 2022 года такие компании составляли 66,67% региональных фармкомпаний, в мае 2025 года эта доля достигла 100%. На втором месте — Забайкальский край: в мае 2022 года компании с иностранным участием составляли 25% фармпромышленности региона, в мае 2025 года — уже 33,3%. На третьем месте — Мурманская область, где, по данным на май 2025 года, доля фармпроизводителей с иностранным участием составляет 25%. Для сравнения: в мае 2022 года таких компаний там не было совсем.

Анастасия Мануйлова