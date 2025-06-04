Назначен исполнительный директор пермского завода «Машиностроитель»

Исполнительным директором АО «Пермский завод «Машиностроитель» назначен Михаил Пепелеяев. Как рассказали «Ъ-Прикамье» источники, знакомые с ситуацией на предприятии, ранее он был заместителем гендиректора по производству, на оборонном заводе он трудится с 2002 года.

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Завод «Машиностроитель»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что генеральный директор «Машиностроителя» Владимир Ломаев, который возглавлял предприятие почти 26 лет, покинул должность. Параллельно корпорация «Тактическое ракетное вооружение», владеющее предприятием, решило изменить схему управления активом. Гендиректором АО был назначен Андрей Горяев из АО «ВПК „НПО машиностроения“», он же возглавляет пермское АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», который тесно связан с «Машиностроителем».

Владимир Ломаев, как говорят собеседники, продолжит трудиться на предприятии в качестве советника руководителя. Господин Пепеляев, отмечают они, является большим специалистом и членом управленческой команды господина Ломаева.

АО «Пермский завод „Машиностроитель“» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны. 79% акций принадлежит ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Напрямую корпорация контролирует 21% акций предприятия.