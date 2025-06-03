Главные новости за 3 июня. Новороссийск

Стадион «Черноморец» доведут до соответствия требованиям РПЛ до конца года.

Судьбу затонувшего у Новороссийска судна «Ашамба» решит дефектация.

Микроорганизмы не смогут очистить Черное море от тяжелых фракций мазута.

В Анапе определили опасные зоны в местах ликвидации ЧС.

Суд вновь отложил рассмотрение апелляционной жалобы «Керченского рыбокомбината».

На содержание региональных дорог Анапы до 2026 года направят 265 млн руб.

Жительница Геленджика перевела 8,5 млн руб. дропперам на Кубани.

В Новороссийске проверили готовность пляжей к летнему сезону.