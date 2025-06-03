На содержание региональных дорог Анапы до 2026 года направят 265 млн рублей

В Анапе на работы по содержанию региональных и межмуниципальных дорог до 2026 года выделят 265 млн руб. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на Госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

По контракту подрядчик обязуется обеспечить организацию круглосуточного дежурства инженерно-технических работников, надзор за искусственными сооружениями (мосты, путепроводы, трубы) и вести отчеты о ДТП.

Помимо ремонта дорог подрядчику также предстоит покос прилегающей территории, уборка обочины и устранение мелких повреждений (в том числе размывов) на неукрепленных обочинах.

Контракт финансируется из средств бюджета Краснодарского края, в 2025 году на работы выделят 134,3 млн руб., а в 2026 году — 131,4 млн руб. В качестве заказчика выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, окончание работ по контракту — 30 июня 2026 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на содержание дорог на содержание дорог в Новороссийске, Калининском и Красноармейском районах выделят 702 млн руб. до 30 июня 2026 года.