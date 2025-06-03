Стадион «Черноморец» доведут до соответствия требованиям РПЛ до конца года

В Новороссийске стадион «Черноморец» доведут до соответствия требованиям Российской Премьер-Лиги до конца 2025 года. «Черноморцем» утверждена дорожная карта с конкретными сроками работ, документ включает более 30 пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

До конца 2025 года на стадионе оборудуют трибуны, систему Fan ID, LED-борты по периметру, помещения для комментаторов, фирменный магазин, медицинские кабинеты, дополнительные точки питания, камеры хранения, установят ограничения и полностью заменят коммуникации.

«С первых дней мы неоднократно предлагали инвестору как различные земельные участки для строительства нового стадиона, так и реконструкцию стадиона «Центральный» с прилегающими участками в рамках ГЧП или концессии, также рассматривали варианты, предложенные самим инвестором. Несмотря на все договоренности с ГК «Дело», только в этом году официально подписано соглашение и утверждена дорожная карта»,— подчеркнул глава Новороссийска.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на обновление стадиона «Центральный» в Новороссийске с 2023 года ежегодно выделяют по 69 млн руб., общий объем финансирования на сегодняшний день составляет порядка 200 млн руб.

На эти средства на стадионе «Центральный» заменен газон на искусственное покрытие, установлены новое табло, сидения, более сотни камер видеонаблюдения, металлодетекторов, анализаторов и локализаторов взрывчатых веществ, увеличено число входных групп и многое другое. Прямо сейчас ведется замена системы освещения общей стоимостью порядка 47 миллионов рублей.

В свою очередь с 2022 года ГК «Дело» оборудовала вип-трибуну, электрический подогрев поля и СКУД, отремонтировала раздевалки.