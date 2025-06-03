Суд вновь отложил рассмотрение апелляционной жалобы «Керченского рыбокомбината»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции учредителя ООО «Керченский рыбокомбинат» (зарегистрирован в Новороссийске, Мысхако) Владимира Руденко на определение Арбитражного суда Краснодарского края о введении процедуры наблюдения в отношении предприятия. Дело будет рассмотрено 30 июня 2025 года, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в судебном заседании Владимир Руденко поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе с просьбой отменить определение Арбитражного суда Краснодарского края о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Керченский рыбокомбинат», суда и принять новый судебный акт.

«В ходе рассмотрения жалобы, суд апелляционной инстанции в целях формирования единообразной судебной практики и во избежание принятия противоречивых судебных актов счел необходимым дождаться результатов рассмотрения Верховным судом Российской Федерации кассационной жалобы уполномоченного органа (ФНС России) в лице Управления Федеральной налоговой службы России по Ростовской области по спору со схожими фактическими обстоятельствами»,— говорится в определении суда.

До настоящего времени жалоба в высшем судебной инстанции не рассмотрена. Судебная коллегия Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда пришла к выводу о невозможности рассмотрения апелляционной жалобы, в связи с чем судебное разбирательство подлежит отложению. Заседание состоится в Ростове-на-Дону.

В феврале 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел дело по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России о признании ООО «Керченский рыбокомбинат» банкротом. В отношении предприятия была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначена Людмила Яковлева.

Из материалов дела следует, что должник не исполнил обязанность по уплате обязательных платежей. Общая сумма требований кредитов составляет более 11 млн руб. Рассмотрение дела о банкротстве ООО «Керченский рыбокомбинат» в Арбитражном суде Краснодарского края назначено на 3 июля 2025 года.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО КРК («Керченский рыбокомбинат») зарегистрировано в Новороссийске в 1996 году. Генеральным директором выступает Екатерина Атанова. Доходы предприятия в 2024 году составили 1,3 млн руб., расходы — 8,9 млн руб.

Алена Воробьева