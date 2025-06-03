Жительница Геленджика перевела 8,5 млн рублей дропперам на Кубани

72-летней жительнице Геленджика позвонили лжесотрудники банка, которые убедили ее перевести 8,5 млн руб. на «безопасный счет». Часть денег потерпевшей поступила на счета двух девушек-дропперов, которые были задержаны, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Геленджика и Гулькевичи задержали двух жительниц поселка Красносельский (Гулькевичский район) 19 и 20 лет. Оказалось, что они за деньги передали аферистам данные своих банковских карт для перевода на них похищенных средств»,— говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится проверка.

Алена Воробьева