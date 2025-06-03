В Новороссийске проверили готовность пляжей к летнему сезону

Комитет городской Думы по вопросам курорта, туризма и спорта вместе с новороссийскими общественниками провели осмотры пляжей и рекреационных зон. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Депутаты осмотрели рекреационные зоны «Дельфин», «Матрос», «Нептун» и «Кристалл». С арендаторами территорий обсудили размещение мест торговли и приведение к надлежащему внешнему виду подпорных стен.

«Полностью готов для комфортного отдыха Центральный городской пляж. Для маломобильных новороссийцев есть удобный спуск в воду. Пляж соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отбор проб воды, выполненный ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" и заключение Роспотребнадзора подтверждают допустимые показатели качества воды и пригодность пляжей для использования»,— рассказали в пресс-службе городской Думы.

Также депутаты выезжали на рекреационные зоны и пляжи «Дюрсо», «Южная Озереевка», «Широкая балка». Особое внимание было уделено удобству пляжей для маломобильных граждан, освещению и камерам видеонаблюдения.

Алена Воробьева