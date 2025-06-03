В Анапе определили опасные зоны в местах ликвидации ЧС

В Анапе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС, соответствующее постановление подготовлено в соответствии с решениями оперштаба, протоколами краевой санитарно-противоэпидемической комиссии и другими нормативными документами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

В границу опасной зоны вошли пляжные территории, на которых ликвидируют последствия ЧС, вызванные крушением танкеров в Керченском проливе.

Документ запрещает купание в море и посещение прибрежной территории в границах опасных зон. Доступ открыт только для лиц, участвующих в работах по ликвидации ЧС, а также осуществляющих трудовые или служебные обязанности.

Соблюдение требований документа будут контролировать мониторинговые группы, которые будут патрулировать пляжи. В их состав войдут сотрудники администрации, полиции, ГИМС и казачества.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что микроорганизмы не смогут очистить Черное море от тяжелых фракций мазута.

Саркис Айвазян