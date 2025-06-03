Микроорганизмы не смогут очистить Черное море от тяжелых фракций мазута

Микроорганизмы в Черном море не смогут очистить акваторию от тяжелых фракций мазута. При этом бактерии уже видоизменили нефтесодержащую смесь, избавив ее от большей части легких фракций, алканов. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщила научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН Екатерина Семенова на конгрессе молодых ученых в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

По словам спикера, пробу воды для определения численности микроорганизмов и состава сообщества взяли 22 января в районе Благовещенской. Эксперты культивировали в термостате микроорганизмы, которые выделили из мазута — в течение месяца в лабораторных условиях они переработали легкие фракции (алканы) на 80%.

«Микроорганизмы динамично реагируют на изменения, они присутствуют в каких-то незначительных количествах даже в чистой воде. Когда происходит нефтяное загрязнение, они получают преимущество, используя углеводород как субстрат. Численность кратно возрастает, а потом вновь сокращается, когда заканчиваются легкие фракции мазута. Есть условия: аэрация, увлажнение, в морской воде это всегда есть. Происходит саморегуляция»,— сообщила госпожа Семенова.

Эксперт считает, что очистка акватории Черного моря от тяжелых фракций мазута с помощью зафиксированных микроорганизмов — это вопрос очень долгого времени, длительность этого процесса будет настолько большая, что рассматривать этот подход не эффективно.

«К нам пришел обводненный мазут, точный состав мы не могли оценить. Сейчас мазут стал другой, легкие фракции мазута практически ушли, дальше идет деградация ароматических соединений, их скорость мы еще не определяли»,— сообщил эксперт.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд руб. Средства направят Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов. Их установят над затонувшими фрагментами танкеров в Черном море.