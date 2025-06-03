Курултай Башкортостана просит разрешить использовать Знамя Победы не только на 9 мая

Курултай Башкортостана и депутат Госдумы Рафаэль Марданшин (ЕР) внесли в нижнюю палату парламента проект поправок в закон «О Знамени Победы». Депутаты предложили разрешить использование знамени во время мероприятий, посвященных не только Дню Победы, но и другим дням «воинской славы России» и памятным датам, связанным с событиями Великой Отечественной войны (ВОВ).

Сегодня, отметили авторы инициативы, законодательством установлено более 20 дней воинской славы, связанных с «важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества». Непосредственно с ВОВ связано 9 из них, в числе которых, например, День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (5 декабря, 1941 год). Отсылают к этому времени и отдельные памятные даты: День памяти и скорби (22 июня), День Неизвестного Солдата (3 декабря) и др.

Представленные поправки направлены на «популяризацию подвига советского народа в ВОВ», «развитие чувства гордости за Отечество» и сохранение исторической памяти «в условиях стремления отдельных государств принизить вклад Советского Союза в борьбе против фашизма». «Расширение использования копий Знамени Победы в современных условиях непрекращающихся попыток фальсификации истории позволит привлечь внимание к сохранению исторической памяти в противовес неонацизму, реабилитации нацизма»,— уверены авторы законопроекта.

Эмилия Габдуллина