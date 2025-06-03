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Коммерсантъ FM
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Крупнейший в мире айсберг уменьшился до размеров Москвы

Самый большой в мире айсберг А23а потерял еще 7% площади и сократился до размеров Москвы, сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ). Там добавили, что за несколько дней он сместился на 60 км.

«Гигантский айсберг А23а сошел с мели и вновь продолжает дрейф в водах Южного океана. За первые дни июня под воздействием океанических течений ледяной странник А23а сместился на 60 км в восточном направлении и сейчас находится в 74 км от необитаемого острова Анненкова»,— сообщила пресс-служба ААНИИ «РИА Новости».

Айсберг откололся от шельфового ледника в Антарктиде в 1986 году. Более 30 лет он простоял на мели, а в 2023 году начал дрейфовать. На конец 2023 года площадь А23а оценивали примерно в 4 тыс. кв. км. По состоянию на начало июня 2025 года она сократилась до 2,7 тыс. кв. км, уточнил ААНИИ.

Фотогалерея

Айсберг А23а

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Айсберг А23а образовался в 1986 году в результате откола внешнего края шельфового ледника Фильхнера. На данный его площадь составляет около 4170 кв. км (для сравнения, площадь Москвы — 2561,5 кв. км)

Айсберг А23а образовался в 1986 году в результате откола внешнего края шельфового ледника Фильхнера. На данный его площадь составляет около 4170 кв. км (для сравнения, площадь Москвы — 2561,5 кв. км)

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ

Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла

Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ

Весной 2023 года гигант начал активный дрейф

Весной 2023 года гигант начал активный дрейф

Фото: Reuters

По прогнозам специалистов, в ближайший месяц айсберг войдет в море Скоша

По прогнозам специалистов, в ближайший месяц айсберг войдет в море Скоша

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ

Там он либо вскоре прекратит существование, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет

Там он либо вскоре прекратит существование, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ

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Айсберг А23а образовался в 1986 году в результате откола внешнего края шельфового ледника Фильхнера. На данный его площадь составляет около 4170 кв. км (для сравнения, площадь Москвы — 2561,5 кв. км)

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ

Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ

Весной 2023 года гигант начал активный дрейф

Фото: Reuters

По прогнозам специалистов, в ближайший месяц айсберг войдет в море Скоша

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ

Там он либо вскоре прекратит существование, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет

Фото: Сергей Кашин / ААНИИ

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