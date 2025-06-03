Bloomberg: НАТО предлагает Европе увеличить наземные силы ПВО в пять раз

На встрече министров обороны стран Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе будет поднят вопрос об увеличении возможностей наземной противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным источников, речь пойдет об увеличении наземных сил ПВО в пять раз.

«По словам источников, будет обсуждаться коллективный пятикратный целевой показатель для европейских государств—членов альянса, при этом индивидуальные уровни будут варьироваться в конечном итоге»,— говорится в публикации агентства. Уточняется, что конкретики относительно временных рамок для достижения этих целей нет.

Как утверждают источники Bloomberg, в НАТО наращивание сил ПВО рассматривают как «ответ на угрозу российской агрессии».

Встреча министров обороны стран НАТО под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте пройдет 3 июня в Брюсселе. Основной темой обсуждений станет подготовка к саммиту НАТО, который состоится 24–25 июня в Гааге.

Анастасия Домбицкая