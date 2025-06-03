В 2025 году в Сочи отремонтируют 13 объектов коммунальной инфраструктуры

В 2025 году сочинские специалисты выполнят капитальный ремонт 13 объектов коммунальной инфраструктуры и построят более 21 км водопроводных и канализационных сетей, что улучшит качество коммунальных услуг более чем для 200 тыс. жителей города. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Работы пройдут в рамках муниципальной программы поддержки и развития объектов ЖКХ и благоустройства города. Капитальный ремонт затронет 13 объектов коммунальной инфраструктуры. Финансирование обеспечат краевой бюджет и бюджет Сочи. Выполнение работ запланировано на второй-четвертый кварталы 2025 года.

Программа предусматривает строительство водопроводных сетей общей протяженностью 13,5 км. Это позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 121,8 тыс. человек.

Также специалисты планируют построить канализационные сети протяженностью 7,6 км. Новая система водоотведения будет обслуживать 85,5 тыс. жителей города.

Мероприятия проводятся в соответствии с региональной программой Краснодарского края по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2025–2026 годы. Программу утвердил губернатор края Вениамин Кондратьев постановлением от 18 декабря 2024 года.

«Ъ-Сочи» писал, что региональный оператор АО «Крайжилкомресурс» объявил конкурс по поиску подрядчика для транспортировки 180 тыс. т твердых коммунальных отходов из Сочи и Сириуса в Белореченский район Краснодарского края. Работу оценили в 1,2 млрд руб.

Мария Удовик