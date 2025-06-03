«Вашингтон» запустил продажу эксклюзивных сувениров в честь рекорда Овечкина

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» выпустил лимитированную коллекцию сувениров, связанных с рекордом российского форварда Александра Овечкина по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Washington Capitals Фото: Washington Capitals

Клуб презентовал четыре коллекционных сувенира. В двух размерах представлены хоккейные ворота и ледовое покрытие, использовавшееся в матче, когда Овечкин побил рекорд. На каждом из экземпляров выгравировано число 895 — именно столько шайб российскому форварду пришлось забросить, чтобы превзойти достижение канадца Уэйна Гретцки. Также сообщается, что для нанесения гравировки использовалась позолота, с помощью которой создали памятную клюшку, врученную Овечкину 10 апреля на церемонии чествования. Цены на сувениры варьируются от $895 до $1499.

Овечкин побил рекорд 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». По ходу оставшейся части сезона российскому форварду удалось отличиться трижды — теперь на его счету 897 голов. «Вашингтон Кэпиталс» завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив во втором раунде play-off «Каролина Харрикейнс».

Таисия Орлова