В Ярославле судят участника «Гидры»

Дзержинский районный суд Ярославля рассматривает уголовное дело в отношении Бориса Губко, который, по версии обвинения, занимался администрированием крупнейшего российского даркнет-рынка «Гидра», на котором велась торговля наркотиками. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Даркнет — сегмент интернета, который скрыт из общего доступа. Он используется для обеспечения анонимности и приватности пользователей, а также является пространством как для легальной, так и для запрещенной деятельности.

В ноябре 2024 года Дзержинский суд вынес приговор Дмитрию Павлову. По данным «Известий», ему назначено шесть лет лишения свободы. Издание сообщает, что Палов оплачивал аренду всех серверов, на которых размещалась даркнет-площадка, обеспечивал их техническую поддержку и нормальное функционирование.

В конце мая Дмитрий Павлов выступил в качестве свидетеля в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении IT-специалиста Бориса Губко. Защита настаивает на невиновности Губко, так как, по мнению адвоката, подсудимый не знал, в чьих интересах работает.

«Еще в 2013 году Губко предупредил Павлова, что заметил на серверах сайты с наркотической тематикой. "На что я не отреагировал. А он продолжил осуществлять настройку, не задавая больше подобных вопросов", — рассказал Павлов. К удивлению оперативников, после этого Губко продолжил оказывать услуги за небольшое вознаграждение»,— сообщают «Известия».

В пресс-службе областного суда «Ъ-Ярославль» сообщили, что Борис Губко обвиняется в участии в преступном сообществе, неоднократном пособничестве в покушении на незаконный сбыт и пособничестве в незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном и значительном размере.

«По версии обвинения, подсудимый в составе преступного сообщества (преступной организации) в период с 2012 года по апрель 2022 года выполнял системное администрирование серверного оборудования, на котором располагались ресурсы торговой площадки "Гидра"»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова