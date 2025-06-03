Главные новости к утру 3 июня

В результате обстрелов ВСУ вся Запорожская область осталась обесточена. Удары повредили высоковольтное оборудование на северо-западе региона.

Как сообщил губернатор региона, министерству энергетики Запорожской области поручено разработать резервные источники электроэнергии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН Томом Флетчером ситуацию вокруг конфликта на Украине. «Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН»,— сказано в сообщении. Другие подробности не приводятся.

На оборот инфраструктурных (башенных) операторов связи уже приходится 80 млрд руб. О том, как превратить CAPEX в OPEX, строить в условиях высокой ключевой ставки и запретов местных властей, а также о том, как выкупить базовые станции у мобильных операторов и потом сдать их им же в аренду, в интервью «Ъ» рассказал гендиректор ГК «Новые башни» Александр Соболев.

Число штрафных постановлений за неоплату парковки, вынесенных в отношении юридических лиц, сократилось в апреле 2025 года на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте — на 27%.

Спрос на бронирование размещения для деловых туристов на Дальнем Востоке и Северном Кавказе за год увеличился на 44–47%. Темп роста существенно превзошел среднерыночный. Это связано с активным экономическим развитием регионов, в том числе за счет проектов в сфере туризма и расширения транспортной инфраструктуры.

В России растет спрос на аренду серверов хостинг-провайдеров внутри страны, у некоторых из них на зарубежное размещение приходится лишь треть заказчиков. Однако ИБ-специалисты опасаются, что часть спроса пришлась на хакеров, которые выкупают партии виртуальных серверов для кибератак на российские компании.

Фонд «Сайберус», специализирующийся на кибербезопасности, запускает инвестиционный и образовательный проект в Катаре. Партнером фонда выступает катарская Al-Adid Business, работающая в сфере строительства, IT и промышленности.

Производство коньячного дистиллята в России по итогам января—апреля 2025 года показало падение на 58%, до 1,28 млн дал, выпуск самого коньяка за этот период сократился на 22%, до 1,96 млн дал. Алкогольные компании сокращают разлив такой продукции из-за снижения продаж после роста минимальных розничных цен примерно на 17%, скопившихся стоков и антиалкогольных кампаний властей некоторых регионов.

Европейский союз (ЕС) не сможет согласовать новый пакет санкций против России к саммиту G7 16 июня, несмотря на призыв США к скоординированным действиям. В ближайшее время сенат США может рассмотреть законопроект, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты, газ и уран.