Трамп: в случае отмены пошлин у США не будет шанса на экономическое выживание

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов не останется шансов на экономическое выживание в случае отмены торговых пошлин Федеральным судом по международной торговле. Ранее господин Трамп назвал возможную блокировку тарифов «экономическим крахом» страны.

«Если другим странам будет позволено использовать тарифы против нас, а нам не будет позволено быстро и ловко противостоять им с помощью тарифов против них, у нашей страны не будет даже небольшого шанса на экономическое выживание»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

28 мая Федеральный суд по международной торговле США признал незаконными пошлины Дональда Трампа. Суд заблокировал введенные 2 апреля тарифы в отношении 185 стран, а также пошлины на импорт из Китая (30%), Канады и Мексики (25%) и универсальные десятипроцентные пошлины. Позднее Апелляционный суд США оспорил решение. Тарифы продолжают действовать до вынесения нового решения.

Министр торговли США Говард Латник назвал глупым решение о блокировке пошлин. По его словам, тарифы продолжат действовать независимо от решения суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».