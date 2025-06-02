Трамп: блокировка пошлин решением суда будет означать экономический крах США

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное решение суда против торговых пошлин будет означать экономический крах страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Если суды каким-то образом примут решение по пошлинам против нас, чего не ожидается, это позволит другим странам своими антиамериканскими тарифами держать нашу страну в заложниках <…>. Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки», - написал господин Трамп.

28 мая Федеральный суд по международной торговле США признал незаконными пошлины Дональда Трампа. Суд заблокировал введенные 2 апреля тарифы в отношении 185 стран, а также пошлины на импорт из Китая (30%), Канады и Мексики (25%) и универсальные десятипроцентные пошлины. Позднее Апелляционный суд США оспорил решение. Тарифы продолжают действовать до вынесения нового решения.

Министр торговли США Говард Латник назвал глупым решение о блокировке пошлин. По его словам, тарифы продолжат действовать независимо от решения суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».