Главные новости за 2 июня. Орел, Белгород, Липецк, Курск

Завершение реконструкции орловского аэропорта отложили до 2028 года.

Вице-мэр Белгорода Елена Семенкова покинула свой пост.

Белгородский глава управления госохраны ОКН Алексей Чернявский вступил в «Барс».

Липецкий суд признал местное «Домино Пицца» банкротом.

Белгородцев, не выселяющихся из поврежденного жилья, могут оставить без выплат.

В орловских Ливнах ввели особый противопожарный режим.

Курскую чиновницу обвинили в гибели ребенка из-за обрушения бетонной плиты.

В приграничном районе Курской области изберут нового главу.