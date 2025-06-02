Главные новости за 2 июня. Орел, Белгород, Липецк, Курск
Завершение реконструкции орловского аэропорта отложили до 2028 года.
Вице-мэр Белгорода Елена Семенкова покинула свой пост.
Белгородский глава управления госохраны ОКН Алексей Чернявский вступил в «Барс».
Липецкий суд признал местное «Домино Пицца» банкротом.
Белгородцев, не выселяющихся из поврежденного жилья, могут оставить без выплат.
В орловских Ливнах ввели особый противопожарный режим.
Курскую чиновницу обвинили в гибели ребенка из-за обрушения бетонной плиты.
В приграничном районе Курской области изберут нового главу.