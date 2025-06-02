Курскую чиновницу обвинили в гибели ребенка из-за обрушения бетонной плиты

Управление СКР по Курской области завершило расследование уголовного дела председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска, обвиняемой в халатности, повлекшей гибель ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Следователи считают собранные доказательства достаточными для направления материалов в суд. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сайту мэрии Курска, председателем указанного комитета является Наталия Шпакова.

По версии следствия, чиновница «длительное время» не принимала должных мер к обеспечению содержания здания, расположенного во дворе многоквартирных домов в Магистральном проезде в облцентре. Был допущен физический износ несущих элементов здания.

Вечером 23 сентября прошлого года восьмилетний мальчик гулял у упомянутой постройки, к которой не был ограничен доступ. На ребенка обрушилась железобетонная плита, из-за чего он скончался на месте.

«Первоначально уголовное дело возбуждалось по факту причинения смерти по неосторожности, однако с учетом собранных следственными органами доказательств и установленных обстоятельств содеянное было переквалифицировано на халатность, повлекшую гибель ребенка»,— добавили в СКР.

Алина Морозова