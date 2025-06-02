В орловских Ливнах ввели особый противопожарный режим

В городе Ливны Орловской области введен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном МЧС. Решение принято в связи с тем, что в Ливнах установился пятый класс пожарной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также сообщается, что с 31 мая администрация Знаменского района Орловской области ввела на территории муниципалитета особый противопожарный режим. В этот период орловчанам запрещается разводить костры — в том числе, чтобы сжечь сухую траву или мусор. За нарушение предусмотрены административная и уголовная ответственность.

31 мая в региональном МЧС сообщали, что решается вопрос о введении особого противопожарного режима на территории Орловской области. Отмечалось, что пятый класс пожароопасности в ближайшее время установится во всем регионе.

Сегодня особый противопожарный режим продлили в Липецкой области. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), в Черноземье режим также действует в Воронежской и Белгородской областях.

В конце мая сообщалось, что в июне в Воронежской и Белгородской областях прогнозируют риск природных пожаров. По данным «Авиалесоохраны», повышенные риски возгораний в этом месяце касаются 37 регионов России.

Егор Якимов